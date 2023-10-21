Что сейчас с курсом доллара в России, какие прогнозы экспертов Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в РФ в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара вчера, 20 октября, опустился ниже 96 рублей впервые с 25 сентября. Как будет развиваться ситуация дальше, что говорят эксперты?

Прогнозы экспертов о курсе доллара в России

Курс доллара на следующей неделе снизится на 56 коп., до 94,76 руб., евро — на 31 коп., до 100,54 руб., юаня — подрастет на 5 коп., до 13,05 руб., считают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. По их мнению, рынок акций снизится за неделю на 0,9% по индексу МосБиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет на $2, до $94,9 за баррель.

«Ожидаю, что дальше рубль опять пойдет вниз, потому что спрос на валюту внутри страны большой, и пришедшую от экспортеров валюту раскупят домохозяйства, фирмы и другие участники рынка. Плюс инфляция в России будет сохраняться, а чем дешевле рубль, тем хуже будут его пропорции обмена к доллару на валютном рынке», — заявил «Коммерсанту» доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов.

«Первая реакция, когда курс спустился со 101 руб. за доллар до текущих уровней, была на глобальные новости. С сегодняшнего дня мы увидим национальное влияние, но я бы не стал предполагать, что будет существенное укрепление. В лучшем случае упремся в значение ближе к 90 рублям», — отметил главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы курс рубля будет укрепляться, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В комментарии для NEWS.ru эксперт уточнил, что доллар в новом году упадет до уровня 80 руб. за единицу. Этому может поспособствовать повышение ключевой ставки Центральным банком.

«Можно ожидать укрепление рубля с возможным падением стоимости доллара до 80 рублей в новом году. На это повлияет и повышение ставки. Я считаю, что на ближайшем заседании ключевая ставка составит 14%, может, 15%, но не выше, это чревато рецессиями», — считает аналитик.

В 2024 году, по мнению аналитиков, средний курс рубля к доллару составит 94 рубля, месяцем ранее они предсказывали курс в 89,9 руб. за доллар в этом же отчетном периоде. Прогноз на 2025 год ухудшен с 90,8 до 97,5 руб. за доллар, на 2026 год — с 92 до 98,2 руб.

Как менялся курс доллара в последнее время

По данным МосБиржи на 19 октября, курс доллара в начале торгов снизился на 9 коп., до 97,3 руб., курс юаня — на 1 коп., до 13,28 руб.

По данным МосБиржи, в среду, 18 октября, курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 10 коп. и составил 97,6 руб. По евро сделок в начале торгов не было. В свою очередь курс юаня вырос на 2,8 коп. и составил 13,348 руб.

В Google 16 октября курс доллара опустился до 62 рублей, но произошло это из-за ошибки сервиса.

Как курс доллара влияет на промышленность в РФ

«Число предприятий, недовольных курсом рубля, достигло максимума с 2016 года. 35% руководителей промышленных компаний считают ослабление курса рубля одним из сильнейших ограничений для промышленного роста. Производители отмечают, что нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек (82% предприятий), увеличения инвестиций (около 66%) и роста внутреннего спроса (также 66%)», — пишет Frank Media.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков считает, что от состояния тяжелого и среднего машиностроения зависит будущее экономики РФ.

«Сейчас все надеются, что предприятия этих отраслей поднимутся и начнут действительно заниматься импортозамещением. Но они не смогут заняться им при курсе рубля на уровне 100 рублей за доллар. Курс должен быть на уровне примерно 70 рублей за доллар. Хорошо, 70 рублей за доллар сейчас сделать, может быть, и не получится, но хотя бы 80 — можно, все в руках Минфина и ЦБ», — добавил аналитик.

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