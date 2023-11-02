Что сейчас с курсом доллара в России: какие прогнозы экспертов на ноябрь Экономист Беляев: доллар в РФ в ноябре будет стоить примерно 95 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2023 года. Доллар вырос до 93,28 рубля, а курс евро подорожал до 98,43 рубля. Что будет с российской валютой в ноябре?

Сколько будет стоить доллар в ноябре

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал изданию Lenta.ru, что действия ЦБ России не смогут радикально поменять ситуацию с курсом рубля.

«Нынешние действия Центрального банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — заявил эксперт.

По его мнению, российская экономика сейчас оживилась, но ей трудно будет развиваться в таких условиях. Курс будет держаться в районе 95–96 рублей за доллар.

«Нынешнее укрепление рубля не выльется в тенденцию укрепления, оно выльется в стабилизацию, а стабилизация будет на уровне 95–96 рублей за доллар и 97–98 за евро. Мы можем считать, что равновесие установилось в этом районе, и, видимо, такие цифры мы увидим до конца месяца с некоторыми колебаниями, но все-таки с намечающейся тенденцией к понижению курса рубля по отношению к доллару, но не очень заметной», — пояснил Беляев.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко уверен, что повышение ключевой ставки до 15% будет иметь эффект на более длинном горизонте.

«Повышение ключевой ставки усилит давление на потребительский спрос и ограничит импорт, что благоприятно для торгового баланса и, соответственно, курса рубля в среднесрочной перспективе», — пояснил эксперт в беседе с РБК.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что на рубль в ноябре могут давить ожидания дальнейшего ускорения инфляции (до 7,5–8% к концу года) и ожидания вероятного роста бюджетных расходов в конце 2023 года. При этом поддержку российской валюте могут оказать высокие цены на нефть, а также еще несколько важных факторов.

«Возможны ужесточение ограничений на отток капитала, запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях, запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, введение лимита на вывод рублей за рубеж, дополнительное повышение ключевой ставки до 17–20%, увеличение продажи юаней из резервов, запрет российским компаниям на выкуп своих акций у нерезидентов, замедление выхода иностранных компаний с российского рынка», — резюмировал эксперт.

Курс доллара в ноябре упадет на 2,41 рубля, до 90,99 рубля, евро — на 2,06 рубля, до 96,78 рубля, юаня — на 37 копеек, до 12,32 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Рынок акций, по их прогнозу, снизится за месяц на 2,4% по индексу МосБиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 6 долларов, до 92,7 доллара за баррель.

Почему происходят резкие колебания российской валюты

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец заявила, что колебания курса рубля как на протяжении всего года, так и более коротких отрезков времени стали для российской экономики новой нормой, сообщают «Ведомости».

«Резкие скачки курса обусловлены внешнеторговыми операциями, которые характеризуются большей сезонностью. Подстройка происходит с большим лагом: экспорт долго реагирует на изменение внешней ценовой конъюнктуры, а импорт долго реагирует на внутренние раздражители, такие как изменение курса», — добавила экономист.

Отмечается, что нынешнее укрепление рубля почти на 7% за последние три недели связывается с введением обязательной продажи части валютной выручки для экспортеров, а также решениями ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 15%.

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