Что можно купить на 100 трлн рублей, арестованных по делу «Макфы»

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Недавно стало известно, что у предполагаемых владельцев «Макфы» — родственников и партнеров экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его друга Вадима Белоусова — арестовали активы на 100 трлн рублей. В частности, арест наложен на активы зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Юревича, а также других физических и юридических лиц. Всего в деле — более 40 ответчиков.

Представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов назвал 100 трлн рублей «творчеством судебного пристава», отметив, что Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб. Но пока ни само ведомство, ни приставы информацию о 100 трлн рублей не опровергли.

Поэтому NEWS.ru решил показать наглядно, как могут выглядеть эти активы.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru