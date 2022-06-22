Когда в России введут переводы без комиссий Центробанк ускоряет разработку цифрового рубля

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Банк России на прошедшем Петербургском экономическом форуме вновь поднял тему цифрового рубля. Его начнут тестировать на реальных клиентах уже в следующем году, хотя раньше планировали лишь в 2024-м. Главная новость — цифровой рубль позволит переводить деньги между физлицами без комиссий. Зачем еще нужна эта валюта и когда она войдет в нашу жизнь, рассказывает NEWS.ru.

Как будет работать новый рубль

Цифровой рубль — дополнительная форма нацвалюты, которую ЦБ начнет выпускать в цифровом виде. Его курс будет таким же, как и у обычного рубля, но он будет сочетать плюсы наличных и безналичных денег. То есть обеспечивать и безналичные переводы, и офлайновые платежи. Правда, о последних технологиях пока известно мало.

Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке. Подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты, — гласит сайт ЦБ.

ЦБ планирует открывать кошельки банкам и Федеральному казначейству, а также физическим и юридическим лицам по их поручению через банки. Пополнять кошелек можно будет с банковского счета или карты, а также за счет наличных. Каждую форму рублей (наличную, безналичную, цифровую) можно будет переводить в любую другую. В то же время электронный кошелек не будет накопительным счетом — проценты на остаток суммы в нем начислять не будут.

Какие задачи должна решить технология

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от комиссий за переводы между гражданами.

Ускорение переводов в «один клик».

Платежи на кассах в «одно касание».

Совершение операций там, где нет интернета.

Доступ к электронному кошельку в любом банке, где гражданин является клиентом.

Снижение издержек при переводах для юрлиц: они будут осуществляться по единым тарифам.

Высокий уровень безопасности при хранении средств на электронных кошельках.

Улучшение условий обслуживания счетов.

Создание новых банковских сервисов.

Усиление контроля государства за расходами бюджета.

Упрощение трансграничных операций.

Тестирование

О том, что Банк России хочет ускорить свою работу по созданию цифрового рубля, каналу РБК-ТВ сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Она подтвердила, что уже идет тестирование технологии при участии 12 банков, и добавила, что к процессу могут присоединиться еще три банка. Также есть обращения от крупных нефинансовых организаций, отметила представитель ЦБ. Сами банки и компании Скоробогатова назвать отказалась.

Но ранее сообщалось, что в первом пилоте участвуют «Ак барс», Альфа-Банк, ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и ТКБ. Масштабное тестирование платформы на реальных деньгах и клиентах было перенесено с 2024 года на апрель 2023-го. Скоробогатова отмечала, что к этому решению ЦБ подтолкнули санкции, но в целом технология внедряется «добровольно». При этом уже сейчас проводятся отдельные тестовые операции между физлицами, а в конце года начнут тестировать оплату физлицами товаров и услуг.

Станет ли цифровой рубль новой криптой

Согласно концепции Банка России, цифровой рубль не имеет отношения к криптовалютам, ведь его функции обеспечивает государство. У криптовалют нет единого эмитента, гарантий защиты прав потребителей, а их стоимость подвержена серьезным колебаниям, напоминает ЦБ.

Ольга Скоробогатова на ПМЭФе также рассказала о постоянном обсуждении крипты и ее регулирования. Сейчас резкое падение курсов криптовалют и ограничение доступа к средствам на виртуальных площадках вызывают опасения ЦБ. Там видят больше рисков, чем выгод при использовании крипты внутри страны. Также Скоробогатова отмечает, что пока не известно, позволят ли криптовалюты обойти санкции. Сама она в этом сильно сомневается.

Есть ли будущее у цифрового рубля

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что о реальных перспективах внедрения цифрового рубля говорить рано. По его мнению, ЦБ не раскрывает важных подробностей о технологиях. Эксперт уверен, что Россия не готова к внедрению цифровой валюты, поскольку для этого нет нужной инфраструктуры.

В Китае есть цифровой юань, и он интегрирован в огромную цифровую кибериндустрию, которая связана с созданием индивидуального цифрового социального профиля. В России такой системы нет. Поэтому непонятно, как будет работать цифровой рубль, — сказал NEWS.ru Припачкин.

По его мнению, для полноценной работы цифрового рубля нужна легализация всех форм цифровых активов, включая криптовалюты и невзаимозаменяемые токены.

Фото: shutterstock.com

Финансовый аналитик Владимир Левченко также скептически отнесся к перспективам цифрового рубля, отметив, что технологии пока нет, но разговоров вокруг нее много.

Хотя в концепции ЦБ мало сказано о международных расчетах, вице-президент РАКИБ Максим Зеленевский считает, что необходимость именно в них и вынуждает Банк России форсировать создание цифрового рубля.

Иначе какой смысл торопиться? А концепция была написана до санкций. Думаю, будет возможность отказаться от SWIFT: купил цифровой юань за цифровой рубль и заплатил в Китай. Или, наоборот, в Россию, — сказал Зеленевский NEWS.ru.

Переход к новым системам сделает торговлю между странами более стабильной, считает Зеленевский.

Цифровой юань — успешный опыт

В Китае, на который ровняется российский ЦБ в создании цифрового рубля, уже начали использовать цифровой юань при выдаче кредитов и продаже страховых полисов. Так, за цифровой юань в приложении Китайского строительного банка уже можно купить различные услуги. А Сельскохозяйственный банк Китая дал «цифровой» кредит на 1,5 млн юаней пострадавшему от COVID производителю бетона. По данным ЦБ Китая, объем транзакций с использованием электронных юаней на конец 2021 года составил 87,6 млрд. Тогда же был открыт 261 млн электронных кошельков.