Что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время в России В России падает спрос на квартиры в новостройках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается замедление спроса на жилье в новостройках после активных продаж в сентябре, сообщает «Коммерсант». Что будет с ценами в ближайшее время?

Почему падает спрос на жилье в новостройках

По данным сервиса «Циан.Аналитика», стоимость первичной недвижимости в крупнейших российских регионах в среднем составляет 160 000 рублей за квадратный метр, увеличившись за последний месяц на 2,4%.

«В Москве, согласно „Циан.Аналитике“, новостройки сейчас экспонируются в среднем за 342,7 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц значение увеличилось на 1,5%, год к году — на 7%. В Санкт-Петербурге динамика составила 1,7% и 7% соответственно, до 252,2 тыс. руб. за квадратный метр», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Отмечается, что количество зарегистрированных договоров долевого участия в Москве по итогам октября сократилось на 17% к сентябрю, до 17 600, посчитали в «Циан.Аналитике». В Санкт-Петербурге аналогичное снижение составило 2%, до 9000.

По мнению руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, такие показатели связаны со снижением доступности ипотеки после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку.

Что будет с ценами на вторичное жилье

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева считает, что до конца 2023 года можно ожидать падения цен на вторичку в среднем на 8–10%, поскольку сейчас люди станут обращать больше внимания на жилье в новостройках, где действуют льготные ипотеки.

Гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева заявила, что после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 15%, цены на вторичку упали почти на 5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«После повышения ключевой ставки Центробанка и значительного удорожания ипотеки мы зафиксировали падение стоимости на вторичку примерно на 5 процентов. До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20%», — предположила она.

Что будет с ценами в новостройках

По мнению Усачевой, в настоящее время нет никаких предпосылок для снижения стоимости жилья в новостройках.

«До конца года ситуация точно не изменится. Для этого сегмента недвижимости продолжают действовать льготные ипотечные программы с низкими ставками (5–8 процентов). Обсуждаемая информация о том, что программы через полгода могут быть свернуты, способствует увеличению ажиотажа. И даже рост минимального первоначального взноса до 20 процентов не привел к снижению спроса», — уверена риелтор.

Эксперт по недвижимости Ольга Клапанюк советует приобретать жилье в новых домах, потому что можно оформить льготную ипотеку, а для вторички такой привилегии нет.

«В частности, по семейной ипотеке кредиты выдают под 6% годовых, по обычной льготной — под 8%. При этом в различных банках или у застройщиков можно найти субсидированные ставки по данным программам еще чуть ниже. Тут все зависит от конкретного жилого комплекса», — заявила она.

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