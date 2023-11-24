Что будет, если не платить налоги вовремя: как проверить свои долги Имущественные и транспортные налоги нужно заплатить до 1 декабря

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Налоги на недвижимость и транспорт необходимо оплатить до 1 декабря. После этой даты, если деньги не поступят, начнется начисление пени, за этим могут последовать более серьезные санкции. NEWS.ru расскажет о том, где посмотреть свою задолженность по разным типам налогов и каких штрафов стоит опасаться за их неуплату.

Как формируются налоги на недвижимость

Чтобы узнать сумму налога на недвижимость, надо из кадастровой стоимости объекта вычесть сумму налогового вычета и умножить получившееся на определенную процентную ставку — зависит от типа недвижимости. Для квартир она составляет от 0,1% до 0,3%. Для элитного жилья (дороже 300 млн руб.) ставка составляет 2%. Кадастровая стоимость недвижимости в налоговом уведомлении уже уменьшена на сумму налогового вычета. Вручную все это делать не нужно — на сайте ФНС есть специальный калькулятор.

Как формируются налоги на автомобили

Налоги на транспорт зависят от количества его лошадиных сил. В налоговом кодексе прописаны базовые ставки. К примеру, для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил базовая ставка за лошадиную силу составляет 3,5 рубля. Но региональные власти могут повысить или понизить эту ставку даже в 10 раз, поэтому в итоге надо ориентироваться на нормы, принятые в том или ином регионе.

К примеру, в Москве даже для автомобиля с мощностью 100 лошадиных сил ставка за одну силу составит 12 рублей, а налог за полный год пользования автомобилем — 1200 рублей (100 сил умножаем на 12 рублей). На сайте налоговой можно воспользоваться калькулятором и посчитать все индивидуально, с учетом срока эксплуатации, региона и мощности авто, мотоцикла и любого другого транспорта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где проверить задолженность по налогам

Самый удобный и надежный способ — личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Получить к нему доступ можно в отделении налоговой службы, через учетную запись на портале «Госуслуги» или с помощью электронной подписи. Очевидно, самый простой способ — это зайти через «Госуслуги». Для этого достаточно выбрать в левом вернем углу сайта ФНС раздел «Физические лица», а в нем — «Личный кабинет». Далее, если у вас еще нет кабинета, можно нажать «Войти через „Госуслуги“ (ЕСИА)», после чего ввести логин и пароль от госуслуг и ждать, пока сформируется личный кабинет.

Согласно приказу ФНС, он может формироваться в течение трех рабочих дней. Там в разделе «Имущество» будут указаны все необходимые для оплаты суммы с разделением по конкретным видам имущества. Перечень этих объектов, кстати, можно не только проверить, но и исправить, сообщив об ошибке.

Также можно скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». Важно, чтобы название было таким и оно принадлежало ФНС России, так как есть приложения, имитирующие официальное. Для входа потребуется пароль от личного кабинета или от «Госуслуг», если подтверждали учетную запись лично, например на Почте России или в МФЦ.

Если не оплатить налоги вовремя, то после 1 декабря сумму налога с впервые начисленными пенями можно будет увидеть на самом портале госуслуг и оплатить там же. По такому же принципу о налогах и задолженности по ним есть информация в онлайн-сервисах банков, которыми вы пользуетесь, если они подключены к системе ГИС ГМП и видят задолженность по налогам.

Кроме того, если плательщик «не дружит» с цифровыми сервисами, ему важно не пропустить обычные бумажные письма от ФНС с готовой квитанцией об оплате. Или же лично посетить инспекцию ФНС или МФЦ. В первом случае можно даже получить консультацию по начислениям, а во втором — уведомление об уплате налогов.

Как начислят пени за просрочку по налогам

Налоги на квартиры, дачные дома, земельные участки, гаражи, автомобили и мотоциклы нужно заплатить до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022-й. Если вовремя не оплатить налог, то со второго декабря начнут начислять пени за каждый день пропуска срока оплаты налога.

Размер пени определяется по формуле: пени = сумма задолженности умножается на количество дней просрочки, и все это умножается на 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Условно, если налог составил тысячу рублей и просрочен на 10 дней, то, соответственно, 10 тыс. умножается на ключевую ставку (пока это 15%) и делится на 300. Получается, что ежедневно пени будет составлять 5 рублей. Пока налогоплательщик не заплатит налог, они будет начисляться каждый день.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие штрафы могут наложить за долги по налогам

Кроме того, если налогоплательщик не внесет плату в срок, ему могут начислить штраф в 20% от неуплаченной суммы. За умышленную неуплату он будет в два раза больше — 40%.

Специально человек не платил налог или случайно пропустил все нужные даты, будут решать уже следователи, к которым обратятся представители ФНС. В случае с имущественным налогом на недвижимость привлечь внимание может, например, занижение кадастровой стоимости объекта или обращение за налоговыми льготами по поддельным документам.

Работники ФНС также могут подать в суд, но только когда общая сумма налога со всеми пенями и штрафами превышает 10 тыс. рублей. Если же эта сумма меньше, налоговая будет просто пытаться добиться уплаты, направляя должнику требования.

Когда могут ограничить выезд из страны из-за неуплаты налогов

Если задолженность по уплате налога не будет погашена за полгода, то есть до 1 июня 2024 года, налоговая начнет взыскивать деньги через суд. И если долг превысит 30 тыс. руб., то должнику, скорее всего, ограничат выезд за границу.

Впрочем, ФНС обращает внимание, что это ограничение могут ввести и при меньшем долге — например в несколько тысяч рублей.

Проверить, есть ли ограничения на выезд, можно в личном кабинете на «Госуслугах», в разделе «Исполнительные производства». Здесь находится выписка о совершенных приставами мерах и делах, в том числе о запрете на выезд. Поэтому если есть долги перед налоговой, то лучше обновить эту информацию до покупки билетов из страны.



Также при неуплате налога на имущество могут быть наложены ограничения на регистрационные действия с недвижимостью — налоговая может передать данные в Росреестр о долгах. В результате человек не сможет подарить или продать квартиру.

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