Что будет делать Киргизия в темноте, замерзая без российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия как крупный производитель газа играет важную роль в удовлетворении энергетических потребностей Киргизии. А вот в самом Бишкеке, кажется, этому уже не рады. Из-за дипломатического скандала с задержанием мигрантов в столичной бане власти республики вдруг задумались о замене российскому топливу. К чему могут привести попытки «переиграть» газовую экономику, рассказывает NEWS.ru.

Что означают дли Киргизии поставки российского газа

В 2003 году киргизское правительство подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» сроком на 25 лет.

В 2013-м стороны подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в области транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии. А еще через год «Газпром» выкупил 100% акций «Кыргызгаза» (сейчас — «Газпром Кыргызстан»). Иными словами, российская корпорация через дочернее предприятие владеет газотранспортной и газораспределительной системами этой страны, модернизирует их и реализует программу газификации.

И сегодня основной объем поставок в Киргизию идет именно из России. Наша страна ежегодно отправляет партнеру по СНГ порядка 300−340 млн (в 2024 году — более 400 млн) кубометров голубого топлива.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума «Газпром» заключил долгосрочные контракты с республикой до 2040 года. И это выгодно обеим сторонам. У России переизбыток газовых мощностей, и она заинтересована в наращивании экспорта. В Центральной Азии, напротив, дефицит газа. К тому же Киргизия покупает его у России по льготной цене.

Почему в Бишкеке вдруг заговорили о замене газа из РФ

Министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев заявил, что власти Киргизии начали искать замену газу и бензину из России на фоне дипломатического скандала с задержанием мигрантов в бане «Бодрость» 10 апреля. Как вариант, Бишкек мог бы закупать нефть и нефтепродукты в Азербайджане или Иране, считает министр.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Впрочем, сам же он признал, что из России республика получает их по льготным тарифам. По мнению Кулубаева, наладить поставки в обход России можно будет после завершения строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Как это повлияет на газовые планы республики

С 2027 года ТЭЦ-1 в Бишкеке должна начать работать на природном газе (это, к слову, подразумевает контракт на его поставку). По планам, электростанция будет потреблять более 500 млн кубометров голубого топлива ежегодно — столько же, сколько сегодня составляет суммарное потребление природного газа по всей стране. Кстати, ТЭЦ-2 и «Бишкексельмаш» тоже хотят перевести на него.

В случае отказа от российского топлива Бишкек будет вынужден экстренно искать дополнительные объемы, например в Узбекистане или Туркмении. Но найдет ли он их — большой вопрос. Тот же Узбекистан (у которого Киргизия и сейчас покупает газ в небольших объемах) в отопительный сезон вынужден прекращать экспорт и прибегать к поставкам из РФ.

Поиск новых партнеров потребует нескольких лет и существенных дополнительных затрат на инфраструктуру, полагает старший аналитик компании AMCH Даниил Тюнь. «Без предварительной диверсификации и подготовки отказ от российского газа является крайне рискованным и экономически нецелесообразным решением для Бишкека на ближайшие годы», — говорит собеседник NEWS.ru.

Чего лишится Киргизия при отказе от топлива из РФ

Гипотетически отказ Бишкека от российского голубого топлива в краткосрочной перспективе вызвал бы острый энергетический кризис, рост тарифов газ и инфляции, остановку части промышленных предприятий, перечисляет Даниил Тюнь. «Это усилило бы социальную напряженность, особенно зимой, из-за перехода населения на дорогие или экологически вредные альтернативы — уголь, электроэнергию», — рассуждает эксперт.

К слову, именно благодаря России Киргизия может поддерживать тарифы на газ на одном из самых низких уровне в СНГ.

В случае прекращения закупок газа у России Киргизия столкнется с резким ростом цен на альтернативные энергоресурсы, что ударит по бюджетам домохозяйств и бизнеса, соглашается доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. К тому же это может ударить по экологии, считает собеседник NEWS.ru. «Возврат к углю усилит смог, от которого и так страдает столица республики Бишкек», — говорит он.

При этом Севостьянов не исключает социальных протестов из-за роста тарифов и перебоев в отоплении. «Газ — ключевой элемент энергобезопасности, и его потеря потребует дорогостоящих и долгих реформ, которых у Бишкека пока не просматривается», — заключает эксперт.

Читайте также:

Киргизия отказывается от газа и бензина из РФ: чем это нам грозит

Променяли газ на баню: почему Киргизия хочет отказаться от поставок из РФ

«Киргизия — не Европа»: эксперт о потерях России из-за политики Бишкека

Скандал из-за бани с мигрантами: бешенство Бишкека, реакция МИД РФ