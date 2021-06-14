В Совфеде сочли странной идею изъятия Украиной акций «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ae06c15a-ccfc-11eb-8d7f-96000091f725_660.jpg Александр Бабаков Фото: Агентство «Москва»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков назвал странной идею изъятия Украиной части акций «Северного потока — 2». Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Мне кажется, у Украины есть более прямой и эффективный способ заработать — это сохранить транзит, продемонстрировав прагматизм, в том числе экономический, — произнёс он.

Бабаков считает, что Украина могла бы сохранить транзит и заинтересовать в своём сырье Россию и европейских партнёров. Однако эксперт отметил, что нынешнему руководству Украины, видимо, подобные решения неинтересны, поэтому они будут искать другие, боле странные варианты заработка.

Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина могла бы заработать на проекте «Северный поток — 2». Для этого после его запуска стране должны передать часть акций компании-оператора. Он считает возможным такое развитие событий, поскольку газопровод ещё не запущен.