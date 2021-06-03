Чижов оценил последствия в случае отключения РФ от SWIFT

https://static.news.ru/photo/8fcdead2-c4ce-11eb-a74a-96000091f725_660.jpg Владимир Чижов Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в случае отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) это не будет для неё катастрофой, сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле заявления отдельных западных политиков о возможном отключении от SWIFT России угрозой.

Нет, мы не ощущаем [угрозы]. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой, — подчеркнул постпред.

Ранее стало известно, что старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко назвал главную угрозу в случае, если Россию отключат от системы SWIFT. Специалист заметил, что опасность отключения страны от платёжной системы заключается в скорости транзакций.