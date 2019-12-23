Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не стоит ожидать ответных санкций против Соединённых Штатов из-за мер против газопровода «Северный поток — 2».
Я не хотел бы предвосхищать. Пока что, по первым сигналам, ответных санкций, очевидно, ждать не следует, — сказал он на пресс-конференции.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами РФ поручил проработать ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2».
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