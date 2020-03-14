https://static.news.ru/photo/af2c3d94-6696-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд. Годом ранее эта сумма составила $111,1 млрд.

Таким образом, снижение доходов составило 21%, передаёт ТАСС.

Снижение доходов вызвано низкими ценами на нефть и ограничением добычи в рамках сделки ОПЕК+. Добыча нефти конденсата в компании в 2019 году составила 13,2 млн баррелей в сутки. Запасы компании на конец года составили 259 млрд баррелей.

9 марта страны — участницы формата ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о продлении его сроков. Таким образом, 31 марта его действие будет прекращено. Стоимость нефти вскоре обрушилась ниже $35 за баррель, что вызвало кризис на финансовом рынке. Обрушились и котировки самой Saudi Aramco.

Saudi Aramco тем временем объявила о наращивании добычи. Как писал NEWS.ru, саудиты намерены поставлять в Европу на 1,5 млн баррелей нефти в сутки больше прежних объёмов. Европейские нефтеперерабатывающие заводы уже начали заказывать дополнительные объёмы сырья.