Приходящаяся на акционеров чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО в 2019 году увеличилась на 3,4%, составив 640,2 млрд рублей.
Показатель EBITDA также прибавил 10,9% и достиг отметки в 1,236 трлн рублей. При этом выручка от реализации уменьшилась на 2,45 — ДО 7,841 трлн рублей.
Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, а также уменьшением неденежной прибыли по курсовым разницам, — говорится в сообщении компании.
В «ЛУКОЙЛе» также
Ранее NEWS.ru писал, что апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в стране на 9.25% до $34.01 за баррель по состоянию на 14:09 мск. В 13:15 мск цена поднималась более чем на 10% и достигала $34.34. Фьючерсы на нефть марки Brent c доставкой в мае подорожали на 8.58% до $37.30 по состоянию на 14:09 мск, следует из данных торгов.
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