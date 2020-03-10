https://static.news.ru/photo/e8d1f256-62c1-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО в 2019 году увеличилась на 3,4%, составив 640,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA также прибавил 10,9% и достиг отметки в 1,236 трлн рублей. При этом выручка от реализации уменьшилась на 2,45 — ДО 7,841 трлн рублей.

Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, а также уменьшением неденежной прибыли по курсовым разницам, — говорится в сообщении компании.

В «ЛУКОЙЛе» также отметили , что в четвёртом квартале прошлого года чистая прибыль достигла 119,3 млрд рублей, потеряв 37,3% из-за снижения EBITDA.

Ранее NEWS.ru писал, что апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в стране на 9.25% до $34.01 за баррель по состоянию на 14:09 мск. В 13:15 мск цена поднималась более чем на 10% и достигала $34.34. Фьючерсы на нефть марки Brent c доставкой в мае подорожали на 8.58% до $37.30 по состоянию на 14:09 мск, следует из данных торгов.