https://static.news.ru/photo/eae9a07c-57c0-11ea-8bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество региональных мусорных операторов, которым угрожает банкротство, сократилось с 21 до 11. Об этом заявил куратор мусорной реформы и глава Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков.

Он пояснил, что риск таких компаний стать финансово несостоятельными оценивается по уровню их задолженности кредиторам. Кроме того, значение имеет сумма, собираемая оператором за вывоз мусора, и соответствие тарифа в регионе общим показателям по стране.

Глава РЭО отметил, что власти регионов, где работают рискующие обанкротиться операторы, контролируют ситуацию. Если компания не сможет продолжать работу, решением вопроса с отходами займутся муниципальные учреждения. Гудков заверил, что перерывов с вывозом мусора не будет, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Олег Цепкин предупредил об опасности неконтролируемого роста тарифов на вывоз отходов из-за транспортных расходов. Он также заявил, что система тарифообразования в данной сфере неэффективна и может привести к появлению завалов мусора на улицах.