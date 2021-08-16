Число самозанятых подростков увеличилось в два раза

В России в два раза увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, за семь месяцев этого года показатель вырос с 19,5 тысячи до почти 41 тысячи. В июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тысячи.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи).

Отмечается, что заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима. С 1 июля 2020 года минимальный возраст граждан, которые могут стать самозанятыми, был снижен с 18 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что режим самозанятости позволяет работать законно и при этом существенно экономить время и деньги. Однако при нарушении налогового режима самозанятые россияне могут быть оштрафованы.