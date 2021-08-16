Число самозанятых подростков увеличилось в два раза

В России в два раза увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, за семь месяцев этого года показатель
Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи).
Отмечается, что заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима. С 1 июля 2020 года минимальный возраст граждан, которые могут стать самозанятыми, был снижен с 18 до 16 лет.
Ранее сообщалось, что режим самозанятости позволяет работать законно и при этом существенно экономить время и деньги. Однако при нарушении налогового режима самозанятые россияне могут быть оштрафованы.