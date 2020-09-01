Число открытых в РФ кафе и ресторанов почти достигло уровня до пандемии

https://static.news.ru/photo/782b9f9c-ec6f-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество открытых в России кафе и ресторанов в последнюю неделю августа было на 2% меньше, чем в феврале этого года. При этом расходы потребителей за это время выросли на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании SberIndex.ru.

В целом индекс потребительской активности достиг на прошедшей неделе 77,1 пункта из 100. После кризиса он ещё не поднимался на такую высоту. Аналитики связывают это с подготовкой к новому учебному году. Кроме того, отмечается и рост количества работающих торговых точек: с 24 по 30 августа их было на 2% больше, чем в среднем за неделю в феврале 2020 года.

В Москве кафе и рестораны после перерыва, связанного с мерами против коронавируса, вновь заработали в конце июня. Позже на этот этап снятия ограничений перешли и российские регионы.

Как писал NEWS.ru, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек. По официальным данным, учитывая умерших и поправившихся, сейчас COVID-19 болеют 167 044 жителя России.