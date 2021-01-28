Число оптовиков сократят из-за спекуляций на сахаре

https://static.news.ru/photo/a36b25de-61da-11eb-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Власти могут сократить число оптовых покупателей сахара из-за спекуляций на продукте. Правительство для этого обсуждает реестр розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции.

Изначально такую идею выдвинула ФАСЮ, её поддержал Минпромторг. Ведомства хотят понимать, что за компании покупают сахар и что они с ним дальше делают — продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до повышения цен, пишут «Известия».

В конце прошлого года правительство, ретейлеры и производители заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По этому соглашению заводы готовы отпускать сахар по 36 рублей за 1 кг, а в розницу продукция пойдёт по 46 рублей за килограмм. К этому соглашению добровольно присоединились новые компании, занимающиеся розничной торговлей, их список ведёт Минпромторг.

По состоянию на 13 января таких организаций было 7 тысяч, к 20 января их стало 8 тысяч. Большинство из них — индивидуальные предприниматели.

Производители уверены, что не весь проданный ими товар доходит до розницы. Но не называют конкретные компании, которые подозревают в спекуляциях. Поэтому изготовители сахара поставили вопрос о мониторинге покупателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потребительские цены на товары и услуги в России в период с 19 по 25 января 2021 года выросли на 0,2%, рост с начала января составил 0,8%, свидетельствуют данные Росстата. Показатель инфляции в годовом выражении на 25 января составлял 5,29%.