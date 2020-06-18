Число банкротств в Москве находится на «докоронавирусном» уровне

https://static.news.ru/photo/99644e4c-b197-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценить точное число вызванных пандемией коронавируса банкротств в Москве можно будет примерно через два месяца, в настоящее время их число находится на среднестатическом уровне.

Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что количество банкротств в столице на данный момент не превышает «показатель в нормальной ситуации».

Ефимов также сообщил, что суточный товарооборот в Москве вышел на уровень в 98% от показателя до введения ограничительных мер по коронавирусу.

Мы видим, что среднесуточный оборот за прошлую неделю превысил 24 млрд рублей и на сегодняшний момент составляет 98% от среднесуточного товарооборота на середину марта, то есть на тот период, когда у нас ограничений не было, — сказал заммэра.

Ранее Ефимов предрёк столичной экономике возвращение на «докоронавирусные» показатели к июлю, передавал NEWS.ru.