Число банкротств в Москве находится на «докоронавирусном» уровне

Оценить точное число вызванных пандемией коронавируса банкротств в Москве можно будет примерно через два месяца, в настоящее время их число находится на среднестатическом уровне.
Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Ефимов также сообщил, что суточный товарооборот в Москве вышел на уровень в 98% от показателя до введения ограничительных мер по коронавирусу.
Мы видим, что среднесуточный оборот за прошлую неделю превысил 24 млрд рублей и на сегодняшний момент составляет 98% от среднесуточного товарооборота на середину марта, то есть на тот период, когда у нас ограничений не было, — сказал заммэра.
Ранее Ефимов предрёк столичной экономике возвращение на «докоронавирусные» показатели к июлю, передавал NEWS.ru.
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