Региональных чиновников призвали защищать права застройщиков жилья

На IV Столыпин-форуме в Москве представитель ПАО «Группа Компаний ПИК» Дмитрий Тимофеев, глава совета АСОНО Максим Федорченко и многие другие спикеры призвали чиновников в регионах защищать права застройщиков жилья. Все спикеры отметили важность согласованной работы и действий власти в пользу застройщиков.

Если застройщику придётся начинать деятельность сначала, в его финансовую модель нужно закладывать 10 лет согласований и работы, — заявил вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК» Дмитрий Тимофеев.

Важности участия чиновников в планах застройщиков отметила общественный представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселёва. Она выразила мнение, что никто не может защитить застройщиков так, как способна региональная власть, заинтересованная в инвестировании.

В свою очередь руководитель совета АСОНО Максим Федорченко добавил: одна из ключевых проблем застройщиков в регионах — приаэродромные территории. Он отметил, что любой застройщик, который приобретает определённый участок, рискует попасть под ограничения, связанные с эксплуатацией участка аэродромами.

Кроме того, Федорченко подчеркнул, что для жилищного строительства дополнительно требуется более 140 тысяч гектаров земли.

Ранее сообщалось, что коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в беседе с NEWS.ru назвала эти цифры «средней температурой по больнице» и отметила, что в некоторых регионах «ситуация ужасающая».