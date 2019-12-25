https://static.news.ru/photo/994cd776-27b8-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти намерены освободить малоимущих россиян от уплаты НДФЛ за счёт увеличения вычета для остальных категорий населения. Соответствующая идея обсуждается в Кремле и может быть реализована уже в 2020 году.

Совещания по этому поводу уже проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные информированные источники в правительстве РФ.

Суть реформы в том, чтобы не просто отменить НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 тысяч рублей), а ввести вычет, равный размеру 1,5 прожиточного минимума для всех россиян. В таком случае ставка НДФЛ для работающих может достигнуть 16%. По данным издания, регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ, реформа обойдётся в 1–1,5 триллиона рублей.

Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития комментариев на эту тему пока не дают.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать, писал NEWS.ru.