Чиновники Бурятии оплатили долги «дорожными» деньгами

Прокуратура Закаменского района Бурятии выявила факт нецелевого использования денежных средств. Об этом сообщает «МК в Бурятии».
Так, работник муниципального управления по развитию инфраструктуры
В прокуратуре отметили, что применение средств не связано с дорожным хозяйством, поэтому является фактом их нецелевого использования и нарушает Бюджетный кодекс страны.
После внесения представления главе муниципального образования нарушения были устранены. В отношении нарушителя заведено административное дело, теперь ему грозит штраф.
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