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Чиновники Бурятии оплатили долги «дорожными» деньгами

18:44, 23 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Прокуратура Закаменского района Бурятии выявила факт нецелевого использования денежных средств. Об этом сообщает «МК в Бурятии».

Так, работник муниципального управления по развитию инфраструктуры подписал платёжки на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование, однако средства на эти цели взял из дорожного фонда районного бюджета.

В прокуратуре отметили, что применение средств не связано с дорожным хозяйством, поэтому является фактом их нецелевого использования и нарушает Бюджетный кодекс страны.

После внесения представления главе муниципального образования нарушения были устранены. В отношении нарушителя заведено административное дело, теперь ему грозит штраф.

Ранее в столице Бурятии Улан-Удэ яму на дороге накрыли чемоданом.

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