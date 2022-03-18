Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестировать в РФ

Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании — Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes — заявили о прекращении инвестиций в РФ. Первыми из «большой четвёрки» Россию покинули компании Hаlliburton и Schlumberger, затем об этом объявила Baker Hughes и чуть позже Weatherford International.

С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и приняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнёрств в России, — заявил президент Weatherford International Гириш Салиграм.

Ранее стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине.

Об аналогичном решении заявили несколько дней назад представители концерна Shell. Компания намерена прекратить сотрудничество с российскими поставщиками по всем нефтегазовым проектам. Начнёт импортёр с остановки спотовых закупок российского сырья и закрытия всех автозаправочных станций на территории РФ.

Об отказе от инвестиций в российский бизнес объявила в начале марта французская компании Total. В компании сообщили, что будут поддерживать введённые Европой против РФ санкции и будут применять их вне зависимости от последствий.