https://static.news.ru/photo/1607bfe0-5fb5-11ea-83a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксирован рост цен на чеснок, огурцы и помидоры в феврале. Об этом заявили в Росстате.

Заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы — на 19,5%, помидоры — на 12,4%, чеснок — на 11,1%, — отмечается в сообщении.

Также выросли цены на виноград — на 8%, на 0,8–1,2% на живую и охлаждённую рыбу, макаронные изделия, вермишель, гречневую крупу-ядрицу, питьевое цельное молоко 2,5–3,2% жирности.

Снижение цен зафиксировано на апельсины — 1,6%, на 5,9% подешевели куриные яйца. В Туве и Иркутской области цена на них снизилась на 17,9% и 17,5%.

Среди остальных продовольственных товаров на 1–2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, на пшено на 0,9%.

Также уменьшилась цена на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания и на неразделанную мороженую рыбу на 0,4%.

Ранее NEWS.ru писал, что в январе стоимость чеснока в России выросла на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Это связано с распространением коронавируса.