https://static.news.ru/photo/a195360c-5838-11ea-b666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Стоимость чеснока в России выросла на 37% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связывают рост цен на этот продукт с коронавирусной опасностью.

Так, в январе килограмм чеснока стоил в среднем 233 рубля, то есть на 34,3% больше, чем в январе прошлого года. Расти цена на овощ продолжила и в феврале, пишут «Известия».

Купить килограмм чеснока в феврале можно было за 246 рублей. К 10 февраля цена на овощ достигала уже 263 рубля за 1 кг, к 17 февраля — 266 рублей.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков пояснил изданию, что объективных причин для роста цен на чеснок нет, но повышенный спрос на него объясняется опасностью коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что импорт лука, чеснока и капусты в Россию заметно вырос в 2019 году, сообщает Росстат. Объём ввезённых апельсинов и бананов, наоборот, снизился по сравнению с 2018-м.