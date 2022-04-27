Чешский экономист Кованда: Россия не пострадает при отказе ЕС от её газа

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Россия особо не пострадает, если Евросоюз откажется от её энергоресурсов. Она в любом случае окажется в выигрыше из-за высоких цен на газ и дорожающей нефти, спрогнозировал главный экономист Trinity Bank в Праге Лукаш Кованда в статье, опубликованной порталом iDNES.cz.

Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от её газа и нефти, — написал он.

По мнению эксперта, даже если ЕС введёт эмбарго на российскую нефть и сократит импорт газа на две трети, РФ всё равно достигнет профицита внешней торговли, сравнимого с прошлогодними показателями — примерно $200 млрд. Этому будут способствовать подорожание нефти и остающиеся на высоком уровне цены на газ.

Экономист добавил, что единственным следствием отказа ЕС от российских энергоресурсов будет погружение Германии и Чехии в рецессию.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов оценил последствия санкций, введённых Польшей против «Газпрома» и НОВАТЭКа. По его словам, эти ограничения нельзя назвать сюрпризом для отечественного бизнеса, агрессивные действия Запада уже подготовили его участников к сложностям на европейском рынке. О польских компаниях, которые плотно сотрудничали с российскими, того же сказать нельзя.