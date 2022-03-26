Чернышенко: уровень импортозамещения в России составляет от 80 до 100%

Уровень импортозамещения в России составляет от 80 до 100%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за ухода с российского рынка иностранных компаний для промышленности и других важных отраслей опасности нет.

По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещённости составляет от 80 до 100%. То есть никакой опасности для государства нет, во всяком случае для промышленности, отраслей, — сказал он в ходе прямой трансляции встречи правительства и представителей IT-отрасли.

Вице-премьер признал, что в стране есть сферы производства, чья продукция не дотягивает до технологических гигантов. Однако это может стать поводом для создания отечественных конкурентоспособных аналогов всех крупнейших мировых игроков.

Чернышенко также отметил, что все проекты по микроэлектронике в России обеспечены финансированием в области государственного заказа.

У нас глобальные проекты. Огромное количество масштабных проектов по микроэлектронике, — пояснил он.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что коллапса российской экономики из-за западных санкций не будет. По мнению политика, ограничительные меры пошли российскому государству только во благо, подтолкнув его к активному развитию импортозамещения во всех отраслях.

Экономист Василий Колташов считает, что слабыми сферами импортозамещения в России являются авто- и авиастроение, а также электроника. По его мнению, в продовольственной сфере, напротив, удалось заменить импортные продукты весьма успешно.