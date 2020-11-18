Чернышенко поручил проработать снижение НДС для отельеров

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для отельеров, следует из протокола заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Ростуризму, Минфину, Минэкономразвития совместно с профессиональными объединениями проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления гостиничных услуг, — говорится в протоколе.

Как уточняется, результаты должны быть переданы в правительство РФ до 1 февраля 2021 года, отмечает ТАСС.

Возможное снижение НДС для отельеров обсуждалось в ходе заседания правкомиссии по туризму 29 октября. В этот же день была одобрена концепция национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 16 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания туристического нацпроекта.

Согласно планам Ростуризма, разрабатываемый нацпроект будет утверждён в первой половине 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное агентство по туризму предложило возмещать из бюджетных средств часть стоимости детских путешествий по России.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, выступившей на правительственном часе в Совете Федерации, разрабатываемый в настоящее время национальный проект по туризму должен сделать путешествия по стране более доступными.