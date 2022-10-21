«Черный день настал»: экономист поддержал идею потратить средства ФНБ Экономист Лосев: для РФ настал черный день, когда следует воспользоваться средствами ФНБ

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Поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета — это правильный шаг, так как для России настал тот черный день, когда следует воспользоваться накопленными средствами, заявил в беседе с ИА SM.News политолог и экономист Александр Лосев. По его словам, если не сделать этого сейчас, потом будет поздно.

Простите, но чёрный день действительно настал, и если не тратить деньги сейчас, то потом уже будет бесполезно, их заберут другие. Поэтому нет ничего страшного, что в этом году будет потрачен триллион рублей, — пояснил эксперт.

По мнению экономиста, создание специального координационного совета по обеспечению задач специальной военной операции под руководством Мишустина — это правильный и далеко не последний шаг по направлению к перестройке экономики в текущих условиях.

Нужно, во-первых, понять, какие у нас есть резервы и ресурсы, а во-вторых, эти ресурсы должны будут использоваться правильно и экономика будет перестраиваться. Первый шаг — это создание координационного совета. Шаг очень хороший и, я думаю, не последний, — сказал эксперт.

Михаил Мишустин ранее заявил, что проект указа по созданию координационного совета при правительстве РФ для обеспечения нужд спецоперации подготовили и передали президенту России Владимиру Путину. Он также подчеркнул, что цель новой структуры — оперативно принимать меры для поставок оборудования и техники военным, проведения строительных работ и предоставления транспорта.