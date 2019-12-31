Транзит природного газа по территории Украины в 2020 году может составить 75 млрд кубических метров. Об этом 31 декабря заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, прогноз можно сделать на основании 90 млрд кубических метров транзита в 2019 году и вычета из этого объёма 15 млрд кубических метров после ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»,
Ранее NEWS.ru писал, что украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год.
Контракт был подписан сроком на пять лет и может быть продлён ещё на 10. В силу он вступит с 1 января 2020 года. За организацию транзита топлива будет отвечать «Нафтогаз».
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