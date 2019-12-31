https://static.news.ru/photo/894fe1f4-2bd4-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Транзит природного газа по территории Украины в 2020 году может составить 75 млрд кубических метров. Об этом 31 декабря заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, прогноз можно сделать на основании 90 млрд кубических метров транзита в 2019 году и вычета из этого объёма 15 млрд кубических метров после ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», передаёт «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал, что украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год.

Контракт был подписан сроком на пять лет и может быть продлён ещё на 10. В силу он вступит с 1 января 2020 года. За организацию транзита топлива будет отвечать «Нафтогаз».