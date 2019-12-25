Сергей Чемезов выступил с предложением создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности и наделить этими функциями его же госкорпорацию. Об этом говорится в его письме на имя вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует вопросы обращения с отходами.

Глава «Ростеха» в своём письме отметил, что порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III-V классов сейчас законодательно не определён, хотя такой мусор составляет до 95% всех отходов в России.

В настоящее время, цитирует его слова РБК, законом «Об отходах производства и потребления» установлены правила по обращению с отходами I-II классов опасности в части их сбора, транспортировки, обработки и утилизации, а также участия в формировании тарифной политики и использования утилизированных компонентов отходов в хозяйственном обороте.

По мнению Чемезова, отсутствие федерального оператора по обращению с этими типами отходов ставит под угрозу исполнение в сроки мероприятий нацпроекта «Экология».

Нацпроект «Экология» был разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят 11 подразделов, включая федеральные проекты «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» и «Комплексная система обращения с ТКО». Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,041 трлн рублей.

К III-V классу относятся отходы от добычи полезных ископаемых, любой металлолом, дерево, строительный мусор и так далее.

Речь идёт о горных отвалах, которые представляют собой большие объёмы. И вопрос — являются ли горные отвалы отходами — обсуждаются очень давно. Затем имеются ввиду также отходы производства. Сейчас функции переработки таких отходов лежат на самих юрлицах. Они могут либо сами это перерабатывать, либо заказывать это у других. Дмитрий Тукнов гендиректор ОАО «Отраслевой оператор по обращению с отходами» гендиректор ОАО «Отраслевой оператор по обращению с отходами»

Единственное, говорит эксперт, непонятно, зачем нужен в этом некий монополист (если говорится о специфической монополии). Ведь «Ростех» в состоянии выступать как завод заводов, который мог бы выпускать оборудование для всех видов промышленных отходов.

Для своих целей, полагает аналитик, «Ростех» мог бы создать какую-то дочернюю компанию и оказывать услугу по переработке в качестве крупнейшего игрока на этом рынке.

В связи с содержанием письма Чемезова Гордееву, отмечает Тукнов, отраслевому сообществу был бы интересен проект положения о федеральном операторе по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности.

Дело в том, уточняет эксперт, в России уже есть отрицательный опыт создания неких операторов ТКО (твердых коммунальных отходов). В результате, говорит он, возродили своего рода «крепостное право», когда жители не могут заказать услугу по вывозу отходов, кроме как у определённого регионального оператора.

Если «Ростех» пойдёт по такому же пути, то и в этом случае мы увидим искусственно созданную монополию, подчёркивает аналитик.

Что касается угрозы неисполнения в сроки нацпроекта «Экология», то в этом стоит сомневаться. Потому что я считаю, что этому проекту из пике уже в принципе не выйти. Достаточно посмотреть как осваиваются средства, выделенные на него, и как при этом достигаются показатели. Алексей Киселёв эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace

В настоящее время, продолжает эксперт, вопросы по обращению с промышленными отходами III-V классов оптимально решаются и без «Ростеха». Компании, например, сами могут продать макулатуру и заработать на этом. Кроме того, не совсем ясно, что будет делать «Ростех» с горными отвалами, которые остаются от промышленности, и ей в общем-то «не мешают», сказал специалист.

По мнению Алексея Киселёва, в ситуации с инициативой Чемезова и «Ростехом» говорить нужно, скорее всего, не об экологии, а о поиске корпорацией нового источника финансов.