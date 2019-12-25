https://static.news.ru/photo/8e65ecae-2735-11ea-8d85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил о том, что ожидает решения об утверждении госкорпорации федеральным оператором по переработки отходов.

По его словам, вопрос может быть решён после праздников.

Нет, пока еще решения нет. Надеюсь, после праздников, — цитирует ТАСС Чемезова.

NEWS.ru сообщал, что глава Ростеха предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов 25 декабря 2019 года. Он направил официальное письмо вице-премьеру Алексею Гордееву.