Чем поможет решение Центробанка резко повысить ключевую ставку до 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще до объявления о заседании совета директоров Центробанка рубль среагировал на появившуюся в лентах ТАСС колонку, написанную помощником президента по экономическим вопросам Максимом Орешкиным. Выдвинутое им в адрес ЦБ обвинение в излишне мягкой финансовой политике дало сигнал о неизбежности различных стабилизирующих мер. ЦБ отреагировал, но так круто, что теперь правительству надо принимать ответные меры.

Ставка важнее экономического роста?

Нет, предполагалось, что ЦБ под руководством несменяемой Эльвиры Набиуллиной прибегнет ради стабилизации курса к испытанному средству — повышению учетной ставки. Но большинство экономических пророков прогнозировало ее рост на 150 б. п. до 10% и допускало ее поэтапное продвижение до 12%. ЦБ же сразу взял верхнюю планку, что может стать не слишком приятным сюрпризом для правительства, отвечающего за выполнение социальных обязательств, сбалансирование госбюджета, а главное — за сохранение экономического роста, который планировался в районе 2%, несмотря на жесточайший режим западных санкций и расходы на проведение СВО. Экономический рост имеет еще и немалое пропагандистское значение.

ЦБ не отвечает за экономический рост, но отважно занимается таргетированием инфляции, на параметры которой напрямую влиял всегда уровень твердости рубля. Между тем и Орешкин подчеркнул в своей колонке, что порхающий рубль отрицательно сказывается на начатой структурной перестройке экономики и на уровне жизни населения. Правда, как мы знаем, стимулирует экспорт и поднимает конкурентоспособность наших производителей внутри страны.

Время политических решений

Вряд ли в ЦБ и правительстве забывали о том, что уже совсем скоро, 10 сентября, во многих регионах страны, включая Москву, пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний. А перед выборами принято максимально ограничивать дурные вести. Между тем потребительская инфляция начала заметно ускорять свой темп, несмотря на благоприятную нефтяную конъюнктуру и рост валютных поступлений. Оптимистические заявления вроде реакции главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, уверенного, что народу «наплевать на соотношение рубля и доллара», конечно, вдохновляют. Но именно бытие, как учили классики, и определяет политическое сознание.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Курсы валют в обменных пунктах Москвы 14 августа 2023 года

Повышение же учетной ставки регулятором, конечно, приведет к определенному инфляционному торможению за счет сжатия рублевой массы. Но одновременно вырастут ставки по ипотеке, по потребительским и любым другим кредитам. Причем такой рост произойдет резче, чем изначально ожидалось. Естественно, усложнится доступ к кредитным ресурсам для многих предприятий, не связанных ныне с военным производством.

А потому сейчас важно, какие из возможных последствий решения Центробанка ярче проявятся до 10 сентября.

Монетарных мер явно не хватит

ЦБ начал с принятия срочных чисто монетарных мер. Однако, судя по всему, их для жесткой стабилизации ситуации явно недостаточно. Пока неясно, в какой мере придется прибегнуть и к чисто административным шагам. В частности, ввести обязательную продажу валютной выручки (вплоть до 80%), ограничения на вывод капиталов за границу и их размещения в иностранных банках. Но эти решения, которые были характерны для нашей государственной политики прошлой весной, принимает не Центробанк, а государственная комиссия.

Правда, зафиксирован качественный рост средств, размещаемых банками на своих корреспондентских счетах в ЦБ. Видимо, такое негласное распоряжение, ограничивающее валютные маневры банков, уже было сделано.

Ну а рубль сначала пошел вверх, затем опять заколебался. Так что без всего спектра традиционных мер сдерживания не обойтись.