Чем ответим Западу на конфискацию наших резервов? Главное опять не наступить на те же грабли с бюджетным правилом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освобождение Алексея Кудрина от руководства Счетной палатой не сопровождалось оценками его крутого служивого пути. Никто не помянул, что именно он фактически автор создания страховочных фондов в валютах ныне недружественных государств, которые теперь демократичный Запад собирается присвоить. И раньше многие эксперты уверяли, что таким образом мы дважды субсидируем западные экономики вместо развития своей. Сначала поставляя западным странам дешевое сырье, а потом отправляя туда и заработанные средства. Свою же экономику обескровливаем под предлогом, что мощные инвестиционные вливания могут спровоцировать инфляцию, а деньги все равно разворуют.

Как мы видим, Запад хотел бы прикрыть свое беспрецедентное воровство чем-то хоть как-то юридически оправданным, дабы не зародить червь сомнения в душах других инвесторов из развивающихся стран. Нам же важно понять, есть ли у нас в рукавах козыри, которые мы способны предъявить в этой игре, все больше напоминающей шулерской развод. Во всяком случае, наш МИД уже пригрозил адекватными мерами, которые, впрочем, так и не обозначил. И пока такая реакция, к сожалению, выглядит очередной серьезной озабоченностью.

Тем не менее, известно, что западные инвесторы, включая и американские пенсионные фонды, охотно приобретали наши краткосрочные обязательства. Учитывая, что рублевые ставки у нас на порядок превосходили западные. И при обратной конвертации процентов в доллары внешние вкладчики хорошо зарабатывали. Плюс иностранные корпорации владели пакетами акций наших, прежде всего, добывающих компаний и крупных банковских сообществ.

Есть еще и вполне материальные активы в форме технологического оборудования, логистических центров, которые многие западные компании вынуждены оставлять по чисто политическим соображениям. И в этой связи вызывают иногда удивление крупные сделки по приобретению фактически выморочного имущества бегущих из России компаний. И аналитики не устают гадать, идет ли речь о договоренностях о будущем обратном выкупе или о банальной форме вывода денег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, есть наша официальная точка зрения, что западные вложения в экономику России сравнимы с замороженными российскими активами в Европе. Правда, судя по всему, никто скрупулезных подсчетов не вел. Есть западные столь же неофициальные прикидки, по которым выходит, что в разной форме мы располагаем иностранными вложениями примерно на двести сорок миллиардов. Повторимся, что по обе стороны «баррикады» всякая статистика весьма условна.

Но есть и иные рычаги воздействия на наших все более напористых оппонентов. Тут, как говорится, надо только прекратить миндальничать и гордиться тем, что «мы не они». В нынешнем мире нет места христианскому благородству. Так вот, еще после возвращения Крыма в родную гавань и введения против России новой порции серьезных ограничительных санкций заговорили о том, что тот же черноморский полуостров может быть объявлен зоной, свободной от обязательств в сфере международного патентного права. То есть можно заимствовать все, что потребуется, без уплаты и получения права на использование.

Тогда на такой шаг не решились. Но мир все больше погружается в пучину беспредела и отказа от международных договоров и обязательств. Все больше торжества права сильного. И надо же, уже сами начала западные аналитики с тревогой отмечают, что в ответ на все пакеты рестрикций Россия могла бы снять с себя все патентные обязательства и по китайской схеме перейти к глобальному заимствованию. В конце концов, еще до начала СВО был дан «зеленый свет» на использование иностранных фармацевтических разработок - так называемых формул молекул, при условии, что жизненно важные лекарства к нам не стали бы поставлять.

Так что мир давно стал большой деревней с сильной взаимной зависимостью. И не стоит быть большим католиком чем папа римский. Кстати, теперь бюджетное правило у нас намерены реализовывать путем накопления «дружественных валют». Видимо, в основном юаней. Будем надеяться, что китайцы будут придерживаться всех обязательств.