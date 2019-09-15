Беспилотники, атаковавшие важнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, нанесли колоссальный урон инфраструктуре производства и добычи углеводородов этой страны. Эр-Рияд временно был вынужден вдвое сократить производство и добычу нефти, что существенным образом повлияет на рынок чёрного золота. News.ru выяснял, как рынки смогут отойти от этого потрясения.

Как отмечает Bloomberg, данное нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco стало крупнейшим в истории Саудовской Аравии за последние 10 лет.

Атака затронула, в частности, установку, очищающую нефть от примесей, в Абкайке на востоке королевства. В Saudi Aramco её называют «крупнейшим заводом по стабилизации нефти». Её мощность составляет 7 млн тонн баррелей в сутки, а запасы самого месторождения оцениваются в 20 млрд баррелей нефти. Также нападение было совершено на НПЗ Хурайс, расположенный в 160 км от Эр-Рияда.

saudi_aramco/facebook.com

Абкайк является сердцем нефтяной системы, и там случился «сердечный приступ», — цитирует Bloomberg наблюдателя в ОПЕК и консультанта IHS Markit Роджера Дайвана.

Согласно статистическим данным BP, Саудовская Аравия в 2018 году производила 10,5 млн баррелей нефти в сутки, а экспорт составлял около 7,4 млн баррелей. После инцидента в Saudi Aramco заявили, что временно приостанавливается добыча 5,7 млн баррелей нефти. В настоящее время ведутся восстановительные работы, а пожары на производстве уже удалось локализовать. Однако, сколько всего по времени займёт ремонт, пока неизвестно.

Бригады реагирования Saudi Aramco локализовали пожары на заводах в Абкайке и Хурайсе, вызванные террористическими атаками с применением снарядов, — отмечается в заявлении.

Между тем в Международном энергетическом агентстве (МЭА) поспешили успокоить трейдеров, заявив, что рынки хорошо обеспечены достаточными запасами нефти.

МЭА следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с Эр-Риядом, а также с основными странами-производителями и странами — потребителями нефти, — отмечается в заявлении организации.

Жажда обогащения

Однако президент США Дональд Трамп не смог не воспользоваться ситуацией, думая о выгоде для американских нефтедобывающих компаний и о том, как Вашингтон в данной ситуации может повлиять на нефтяное ценообразование. В телефонной беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом глава Белого дома не только заявил о готовности сотрудничать с королевством для поддержания стабильности нефтяного рынка, но и подчеркнул, что произошедшее сильно влияет на экономику США.

Насильственные действия против гражданских районов и инфраструктуры, которая жизненно необходима глобальной экономике, лишь углубляют конфликт и недоверие. Власти США намерены обеспечивать стабильность и достаточное количество поставок на мировых рынках нефти, — сказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Речь идёт о выделении ресурсов из стратегического резерва углеводородов Америки, чтобы обратить вспять потрясения на нефтяных рынках. По оценкам аналитиков, стратегические резервы нефти США превышают 630 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

США в желании повлиять на нефтяной рынок даже после восстановления объёмов производства Саудовской Аравией свои экспортные мощности могут и не снизить, объяснив это необходимостью и далее «стабилизировать» рынок. А такие действия приведут к неминуемому и во многом неуправляемому падению цен на углеводороды.

Кроме того, в Вашингтоне сейчас только нагнетают ситуацию. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал в случае провокаций Ирана обсудить возможность нанесения ударов по его нефтяным объектам. Это заявление он сделал после того, как госсекретарь Майкл Помпео обвинил Тегеран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии.

Реакция рынков

Любое геополитическое обострение или атака на объекты нефтедобывающей страны, тем более такой крупной, как Саудовская Аравия, может привести к шоку на рынках. Трейдеры, как правило, стремятся скупать имеющиеся контракты на поставки чёрного золота, испытывая страх, что цены на сырьё рванут вверх. На открытии торгов в понедельник, 16 сентября, стоимость барреля Brent может вырасти сразу на $2-3 с нынешних $60,15. Для рубля это будет, конечно, хорошей основой для укрепления по отношению к доллару, но и сами биржи — как российские, так и мировые — могут уйти в минус, отреагировав падением на неопределённость и неустойчивость рынка углеводородов в связи с инцидентом в Саудовской Аравии.

Но на этот раз ситуацию осложняет то, что США выразили желание распечатать «нефтяную кубышку». Вашингтон вполне может выбросить на рынок намного больше нефти, чем то, что выпадает из объёмов добычи в Саудовской Аравии. В этой связи на рынке образуется переизбыток предложения, что неминуемо приведёт к очередному кризису цен, ведь именно Штаты заинтересованы в дешёвой нефти и больших объёмах добычи и экспорта, продвигая в мир свой сланец.

Однако не стоит забывать, что и Эр-Рияд сможет в течение непродолжительного времени поддерживать экспорт на прежнем уровне за счёт своих собственных сырьевых запасов. По экспертным оценкам, товарных запасов для этого у королевства хватит от нескольких дней до пары недель.

andreas160578/Pixabay

В ОПЕК+ пока же заняли выжидательную позицию. Не исключено, что государства — участницы картеля находятся в постоянном контакте с Саудовской Аравией, обсуждая возможные способы разрешения ситуации. США же пока лишь послали рынку месседж, говоря о готовности «помочь» Саудовской Аравии, но никаких прямых шагов не предприняли.

Остудить накал страстей сможет также обновлённая информация из Саудовской Аравии по ситуации с ликвидацией пожара. И если властям королевства удастся в сжатые сроки выйти на прежнюю добычу, то шок для рынка будет коротким. Но в течение времени, которое потребуется для нормализации ситуации с НПЗ, странам-экспортёрам придётся восполнять недостающие объёмы нефти, чтобы удовлетворять потребности рынка. И Вашингтон здесь явно не лучший помощник.

В беседе с News.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев объяснил, что пока что происшествие не отразилось на нефтяных котировках.

Эта атака пока не повлияла на нефтяной рынок. Однако стоимость чёрного золота на торгах может вырасти с $60 за баррель до порядка $62-63. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

По его оценке, пожары на НПЗ в Саудовской Аравии закономерно привели к сокращению добычи нефти более чем на 5 млн баррелей, что составляет половину от дневной добычи и, по мнению эксперта, почти 5% от мировых показателей.

Восстановить такое крупное производство, считает Деев, можно не менее чем за 48 часов с момента начала тушения пожара. Позже Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что не исключено, что процесс затянется на неделю или больше.