Чем опасен рост цен на новое жильё

Дальнейший рост цен на новостройки в России не ударит по стройотрасли, а скорее, приведёт к увеличению прибыли строительных компаний. Об этом NEWS.ru заявила эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Ранее экономисты сообщили СМИ, что в 2021 году стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти на 10–12%. В Москве этот показатель составит 20%.

В текущем году средняя стоимость первичного жилья увеличилась примерно на 18% — в первую очередь из-за повышенного спроса, связанного с льготной ипотекой под 6,5% и девальвацией рубля.

По словам аналитиков, рост цен на жильё в 2021-м неизбежен: до конца следующего года стоимость квадратного метра на первичном рынке может вырасти на 6–8%. При этом со второй половины 2021-го увеличившиеся цены на жильё начнут падать.

Из-за высокого спроса на жилую недвижимость в 2020-м ожидается дефицит доступных к покупке квартир. Это, в свою очередь, может привести к годовой динамике роста цен в новостройках на уровне 10–12%, пишут « Известия ».

Увеличение стоимости не ударит по стройотрасли, а скорее, приведёт к росту прибыли строительных компаний, так как повышение цен на строительные материалы будет меньше, чем рост цен на готовое жильё, говорит профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.

Введение «государственной ипотеки» было призвано способствовать стимулированию развития отрасли в условиях кризиса и выполнило свою задачу, однако относительно низкая ставка (некоторые банки предлагают ипотеку даже под 6% в рамках господдержки) разогрела рынок, и пока нет оснований для стабилизации цен или их снижения. Надежда Седова профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Если ипотека с господдержкой останется до 1 июля следующего года (и правительство не пойдёт на прекращение, как просила Эльвира Набиуллина), то можно ожидать дальнейшего увеличения цен на 20–30% в 2021-м, соглашается она с подобными оценками. Притормозить этот процесс могут значительное падение темпов роста экономики, снижение цен на нефть, существенное сокращение реальных располагаемых доходов населения.

Какие есть выходы у отрасли при росте цен, чтобы не встать полностью? Почему отрасль должна встать? Если идёт рост цен, то, значит, есть спрос на новостройки, прибыль строительных компаний растёт. Если спрос сократится, то и цена будет падать. В целом поддержка отрасли государством оказана, и ожидать стагнации можно лишь в случае глобального снижения спроса на новостройки, — считает Седова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо таких факторов повышения цен, как льготная ипотека на «первичку», снижение ипотечных ставок на «вторичку» и уменьшение депозитных ставок, ещё немаловажную роль сыграло сокращение застройщиками количества вводимых объектов в связи с пандемией, что к концу 2020 года привело к дефициту первичного жилья, объясняет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диванов.

Повышение цен на жильё может привести к снижению спроса, особенно в условиях падения доходов населения, реализации большой части отложенного спроса в 2020 году и вероятной отмены льготной ипотечной ставки к середине 2021 года. В случае если спрос начнёт существенно снижаться, дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от поведения застройщиков— будут ли они наращивать объёмы и корректировать цены, чтобы обеспечить определённый уровень спроса, или продолжат снижать объёмы строительства, но при этом держать высокие цены. Александр Диваков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Диваков считает, что в течение 2021 года стоимость жилья продолжит увеличиваться, однако темпы роста существенно замедлятся. По итогам следующего года мы ожидаем, что рост цен составит не более 5–7%, так как факторы, провоцировавшие спрос в 2020-м, уже практически полностью себя исчерпали, отметил он.

Рост цен продиктован спросом. Если люди продолжат покупать недвижимость при растущих ценах, то отрасль не встанет. Однако если спрос будет снижаться, то у застройщиков есть возможность нарастить объёмы ввода жилья без увеличения цен, а в каких-то моментах их даже снизить. За 2020 год у них появился запас маржинальности из-за увеличения цен, которым они могут управлять, — подчеркнул Диваков.