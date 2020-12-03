Чем опасен рост цен на новое жильё

Дальнейший рост цен на новостройки в России не ударит по стройотрасли, а скорее, приведёт к увеличению прибыли строительных компаний. Об этом NEWS.ru заявила эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Ранее экономисты сообщили СМИ, что в 2021 году стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти на 10–12%. В Москве этот показатель составит 20%.
В текущем году средняя стоимость первичного жилья увеличилась примерно на 18% — в первую очередь из-за повышенного спроса, связанного с льготной ипотекой под 6,5% и девальвацией рубля.
По словам аналитиков, рост цен на жильё в 2021-м неизбежен: до конца следующего года стоимость квадратного метра на первичном рынке может вырасти на 6–8%. При этом со второй половины 2021-го увеличившиеся цены на жильё начнут падать.
Из-за высокого спроса на жилую недвижимость в 2020-м ожидается дефицит доступных к покупке квартир. Это, в свою очередь, может привести к годовой динамике роста цен в новостройках на уровне 10–12%, пишут «
Увеличение стоимости не ударит по стройотрасли, а скорее, приведёт к росту прибыли строительных компаний, так как повышение цен на строительные материалы будет меньше, чем рост цен на готовое жильё, говорит профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.
Введение «государственной ипотеки» было призвано способствовать стимулированию развития отрасли в условиях кризиса и выполнило свою задачу, однако относительно низкая ставка (некоторые банки предлагают ипотеку даже под 6% в рамках господдержки) разогрела рынок, и пока нет оснований для стабилизации цен или их снижения.
Если ипотека с господдержкой останется до 1 июля следующего года (и правительство не пойдёт на прекращение, как просила Эльвира Набиуллина), то можно ожидать дальнейшего увеличения цен на 20–30% в 2021-м, соглашается она с подобными оценками. Притормозить этот процесс могут значительное падение темпов роста экономики, снижение цен на нефть, существенное сокращение реальных располагаемых доходов населения.
Какие есть выходы у отрасли при росте цен, чтобы не встать полностью? Почему отрасль должна встать? Если идёт рост цен, то, значит, есть спрос на новостройки, прибыль строительных компаний растёт. Если спрос сократится, то и цена будет падать. В целом поддержка отрасли государством оказана, и ожидать стагнации можно лишь в случае глобального снижения спроса на новостройки, — считает Седова.
Помимо таких факторов повышения цен, как льготная ипотека на «первичку», снижение ипотечных ставок на «вторичку» и уменьшение депозитных ставок, ещё немаловажную роль сыграло сокращение застройщиками количества вводимых объектов в связи с пандемией, что к концу 2020 года привело к дефициту первичного жилья, объясняет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диванов.
Повышение цен на жильё может привести к снижению спроса, особенно в условиях падения доходов населения, реализации большой части отложенного спроса в 2020 году и вероятной отмены льготной ипотечной ставки к середине 2021 года. В случае если спрос начнёт существенно снижаться, дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от поведения застройщиков— будут ли они наращивать объёмы и корректировать цены, чтобы обеспечить определённый уровень спроса, или продолжат снижать объёмы строительства, но при этом держать высокие цены.
Диваков считает, что в течение 2021 года стоимость жилья продолжит увеличиваться, однако темпы роста существенно замедлятся. По итогам следующего года мы ожидаем, что рост цен составит не более 5–7%, так как факторы, провоцировавшие спрос в 2020-м, уже практически полностью себя исчерпали, отметил он.
Рост цен продиктован спросом. Если люди продолжат покупать недвижимость при растущих ценах, то отрасль не встанет. Однако если спрос будет снижаться, то у застройщиков есть возможность нарастить объёмы ввода жилья без увеличения цен, а в каких-то моментах их даже снизить. За 2020 год у них появился запас маржинальности из-за увеличения цен, которым они могут управлять, — подчеркнул Диваков.