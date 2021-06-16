Чехия исключила Россию и Китай из тендера на строительство АЭС

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Нижняя палата чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом сообщает чешское информагентство CTK.

В связи с этим Чехия не сможет использовать предложения и технологии России и Китая для расширения АЭС. Вице-премьер и глава местного Минпромторга Карел Гавличек согласился с данной поправкой.

Как уточняется, в реализации проекта будут применяться исключительно технологии стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства.

Ранее Росатом был не окончательно исключён из тендера. По словам главы Госуправления по ядерному регулированию (ГУЯР) Даны Драбовой, этот путь лишь «полуприкрыт». Это произошло на фоне политического скандала. Компания сочла это решение нерыночным.