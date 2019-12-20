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Выплата «Газпромом» украинской стороне около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража обсуждается как часть пакетного соглашения по газу между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Продолжение переговоров по всем вопросам ожидается 20 декабря в Минске.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, комментируя решение арбитража, напомнил, что Украина должна России аналогичную сумму по еврооблигациям. Министр энергетики РФ Александр Новак 19 декабря заявил, что РФ, Украина и Еврокомиссия подготовили проект газового соглашения, который будет доработан в ближайшее время. Переговоры между сторонами прошли в Берлине.