https://static.news.ru/photo/14392284-214f-11ea-961e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Exclusivepix Media/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят. В документе предлагается повысить порог запасов, при превышении которого месторождение признаётся стратегическим, с 50 до 200 тонн.

В настоящее время в случае открытия частной компанией месторождения стратегического уровня правительство может лишить её лицензии. Либерализацию доступа к недрам блокируют силовики, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Минприроды разработало законопроект, одной из целей которого было привлечение в отрасль частных инвестиций, в том числе иностранных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений. Речь идёт о производстве полимеров. Мощность завода может составить около 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Компания намерена привлечь в проект консорциум иностранных компаний во главе с РФПИ, среди возможных участников называются саудовская SABIC и азербайджанская SOCAR.