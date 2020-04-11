Часть предпринимателей освободят от оплаты аренды госимущества

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Предприятия малого и среднего бизнеса РФ в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма и общепита временно освободят от уплаты аренды федерального имущества на фоне пандемии COVID-19.

Льгота будет действовать в апреле, мае и июне 2020 года, пишет РИА Новости. Власти РФ готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавируса. На него собираются выделить около одного триллиона рублей.

Часть денег будет направлена на субсидирование зарплат отдыхающих россиян. Причём правительство не намерено брать средства из Фонда национального благосостояния. Министры считают, что в данной ситуации рационально будет взять заём.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.