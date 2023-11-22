Чанпэн Чжао объявил об уходе с поста гендиректора криптобиржи Binance

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао объявил об уходе с поста, который он занимал с момента основания площадки в 2017 году, говорится в сообщении компании в Twitter (X). Новым руководителем станет Ричард Тенг, ранее отвечавший за все региональные рынки за пределами США.

Тенг имеет 30-летний опыт работы в сфере финансов и регулирования. До своего прихода в Binance, согласно данным LinkedIn, он в течение 13 лет работал в ЦБ Сингапура, на Сингапурской фондовой бирже, где занимал должность начальника отдела регулирования. Также он шесть лет руководил финансовым центром Абу-Даби

Как сообщалось ранее, Чжао планировал объявить об отставке в рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance. В отношении биржи выдвинули три уголовных обвинения, в том числе ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях.

В тексте обвинения против Binance, который занимает 30 страниц, также значится отсутствие мер противодействию финансирования терроризма и нарушение американских санкций, включая обслуживание клиентов из Крыма, ДНР и ЛНР. Криптобирже придется выплатить ряд штрафов на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования обвинений.

Сам Чжао признал свою вину. Он лично должен выплатить штраф в размере $50 млн. При этом Чжао сохранит контрольный пакет акций биржи, но ему запрещено занимать управляющие должности в компании и делать публичные заявления от ее имени.

Ранее Binance объявила об уходе из РФ и продаже российского бизнеса компании CommEX. Все активы российских пользователей перенесут на платформу CommEX, этот процесс займет до одного года. Все данные пользователей находятся под надежной защитой, заявили в Binance. В течение следующих нескольких месяцев будут закрыты все биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Причиной ухода в компании назвали несовместимость ее стратегии с работой в России.