Церкви могут освободить от платы за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/9c94d10a-867b-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церкви могут на полгода освободить от оплаты услуг ЖКХ. С таким предложением к губернаторам обратился глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Парламентарий объяснил вою инициативу тем, что сейчас религиозные организации испытывают финансовые сложности из-за пандемии. Поэтому отмена платы за услуги ЖКХ представляется целесообразной, приводит слова Гаврилова РИА Новости.

В частности, церкви и учреждённые ими добровольческие организации предлагается освободить от платы за свет, воду и тепло. В дальнейшем же для религиозных организаций предлагается снизить тарифы или предоставить субсидии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по просьбе патриарха Кирилла религиозные организации РФ могут отнести к категории «население» в документе о формировании цен на газ. Благодаря этому стоимость газа для них снизится примерно на 20%.