Цены российских гособлигаций снизились почти на 10% в начале торгов

Московская биржа 21 марта возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Как свидетельствуют данные Мосбиржи, индекс цены российских государственных облигаций снизились на 9,44% — до уровня 98,21 пункта, который в последний раз наблюдался в декабре 2014 года.

Торги ОФЗ проходят по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск состоялся аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги будут проходить в режиме основных торгов. При этом установлен запрет коротких продаж.

Ранее сообщалось, что с 21 марта на МосБирже возобновятся торги в сегменте облигаций федерального займа (ОФЗ). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что они были приостановлены во избежание резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации, а теперь будут постепенно возобновляться. ЦБ сам готов выcтупить покупателем, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеcпечить сбалансированную ликвидность в данном cегменте в период возобновления торгов.

При этом Банк России разрешил МосБирже осуществление некоторых операций в интересах нерезидентов из недружественных РФ стран в период с 21 марта по 1 апреля. Разрешение выдано с целью снижения обязательств, которые возникли из сделок, заключённых до 28 февраля текущего года.