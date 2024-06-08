«Цены растут быстрее, чем хотелось бы»: депутат Аксаков о рубле и инфляции

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В кулуарах ПМЭФ-2024 председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал NEWS.ru, пройден ли пик инфляции, что будет с ценами в России, кому удлинят кредитные каникулы и как майнинг поможет бюджету.

«Цены растут быстрее, чем нам бы хотелось»

– Еще недавно прогнозировали курс доллара до 100 рублей и выше. Сейчас рубль медленно укрепляется. Как вы считаете, что влияет на курс доллара?

– Курс у нас определяется рынком. На мой взгляд, рубль находится в разумных пределах, которые устраивают и импортеров, и экспортеров, и потребителей. ЦБ вполне профессионально управляет процессом, Банк России все держит под контролем, ситуация стабильная, никаких скачков в этом плане не ожидаю.

– Все боятся рост цен. Пока прогноз ЦБ по инфляции весьма пессимистичный. Так пройден ли ее пик или могут возникнуть неожиданности?

– В апреле — мае санкционное давление усилилось. Инфляционные ожидания населения тоже увеличились — они были на уровне 11%, сейчас 11,5%. Сама реальная инфляция еще повысилась — на 0,2 процентных пункта, сейчас она около 8%.

Как бы то ни было, ожидаю, что во второй половине 2024-го, с учетом высокой инфляции второй половины 2023-го, инфляционное давление все-таки будет снижаться. Ведь уровень прошлого года тоже влияет на это показатель. Кроме того, ЦБ предпринял ряд шагов, направленных на сдерживание инфляционных процессов. Плюс правительство очень грамотно, на мой взгляд, ведет расходную политику. Поэтому надеюсь, что уже во второй половине текущего года, например, с сентября, ЦБ начнет снижать ключевую ставку.

Фото: Валентин Егоршин/Росконгресс Анатолий Аксаков

– До таргета в 4% инфляции еще далеко?

– Согласитесь, ЦБ поддерживает уровень инфляции на приемлемом показателе. Его задача была сделать так, чтобы инфляция была 4%, но не скачкообразно, не жестко. Для этого он должен слишком сильно поднять ключевую ставку, что и было сделано. Так что Банк России ведет себя разумно, постепенно поддавляя инфляционные процессы с помощью ключевой ставки и регуляторной политики. Другими словами, инфляция находится под контролем.

Конечно, цены растут быстрее, чем нам бы хотелось, но в целом достаточно невысокими темпами. Сравните, к примеру, с уровнем инфляции в Турции.

При этом мы видим довольно активное кредитование. Несмотря на высокую ключевую ставку, у нас растет оформление займов и среди граждан, и среди коммерческих структур.

– Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз называла это растущее кредитование — ипотечное и потребительское — пузырем, призывая его ограничить.

– Она и ограничивает: высокая ключевая ставка, регуляторные меры, направленные она сдерживание аппетитов банков выдавать кредиты тем, кто уже сильно закредитован — все это применяют.

Кому продлят кредитные каникулы

– С 2024 года все могут воспользоваться кредитными каникулами, а не только отдельные категории граждан. Это востребовано?

– Мера достаточно популярная: уже тысячи людей ею пользуются. Это действительно удобно — мы смогли дать людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, получить передышку, чтобы поправить свое положение и потом вернуться к обслуживанию кредита.

– Будет ли дорабатываться закон?

– Сейчас кредитные каникулы можно оформить на срок до полугода. Есть предложения дать возможность многодетным семьям получать кредитные каникулы на больший срок — до полутора лет. Не исключено, что будет разрешено брать такие каникулы несколько раз, а сейчас — лишь раз в жизни… Но все это пока на стадии обсуждения.

– Над какими законопроектами вы сейчас работаете?

– Мы пока лишь обсуждаем. В частности, меры, связанные со стимулированием кредитования банками инвестиционных процессов, а также инициативы, направленные на то, чтобы банки могли более активно работать с малым и средним бизнесом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие плюсы у цифрового рубля

– В январе было объявлено, что будет проходить тестирование цифрового рубля. И после этого никаких новостей…

– Проходит доналадка: это же новое явление. Но в целом я, как участник эксперимента, никаких проблем не испытываю. Это очень похоже на то, как используют платежные карты или телефон при оплате товаров. Для использования цифрового рубля существует единая специальная программа…

Чтобы было понятно простым потребителям, чем отличается движение цифрового рубля от обычных безналичных платежей, поясню на таком примере. Когда вы пользуетесь платежной картой, то деньги переходят с одного счета на другой. Скажем, с вашего счета, на счет предприятия, у которого вы покупаете товар или услугу.

А цифровой рубль обращается в информационной системе ЦБ. То есть перемещение денег происходит с одного цифрового счета на другой, когда вы оплачиваете что-то, через компьютер Банка России.

– В тестировании пока участвуют только коммерческие организации?

– Да, 13 банков по всей стране. Кстати, из плюсов — безусловно, очень высокая защищенность. Все мы знаем случаи, когда мошенники получают доступ к счету гражданина и как тяжело потом восстановить справедливость. А здесь все очень сильно защищено и ответственность несет сам Центробанк. И если что-то и произойдет, хотя я даже представить этого не могу, ЦБ должен будет возместить ущерб.

– Планируется расширять эксперимент?

– Рассчитываю, что уже во второй половине 2024 года в эксперименте будут участвовать больше банков (возможно их число удвоится), больше организаций, которые тоже смогут предоставлять услуги или продавать товары.

Надеюсь, что уже в следующем году цифровой рубль будет использоваться и для реализации всевозможных бюджетных проектов.

– Цифровой рубль и впрямь сделает использование бюджетных средств прозрачным?

– Допускаю, что использование цифрового рубля позволит избежать тех случаев, когда деньги выделяются из бюджета, а объект не построен, и средства используются на какие-то неблаговидные дела или просто воруются.

Ну смотрите. Например, какой-то объект строится с использованием цифрового рубля, при этом будет задействован так называемый смарт-контракт, который позволит выделять средства лишь в тот момент, когда необходимо произвести оплату товара или услуги, или строительные работы…

Потратить эти деньги на другие цели, кроме как на реализацию данного контракта, будет нельзя.

Думаю, в 2025 году мы этот процесс запустим.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

– Уже определен пилотный регион для тестирования использования цифрового рубля в бюджетных процессах?

– Я предложил Чувашию. Пока решения нет, но надеюсь, что оно будет принято. Могу подтвердить, что и глава, и министр финансов республики готовы принять участие в этом эксперименте.

– Социальные выплаты гражданам тоже планируют переводить в цифровых рублях. Но люди боятся, что деньги будет сложно обналичить или перевести на обычную банковскую карту…

– Никто не заставляет граждан пользоваться цифровым рублем. Дело добровольное.

Кто будет регулировать майнинг криптовалют в РФ

– Еще одна «цифровая» инициатива — закон о майнинге. Планируется ли в Госдуме его обсуждение в ближайшее время?

– Этот законопроект направлен на согласование в правительство. Перед его внесением мы обсуждали проект с профильными министерствами, с ЦБ, с силовыми структурами. Важно было снять все возможные риски использования и развития этого бизнеса.

Видите ли, майнинг реально существует в России, но в законодательстве никак не прописан. Это неправильно, так как создает риски для тех, кто занимается данным бизнесом — к ним могут прийти проверяющие органы, силовые структуры и привлечь к ответственности за непрописанную в законе деятельность. С другой стороны, непонятный статус майнинга создает проблемы и для бюджета: занимающиеся этим бизнесом люди не платят налоги.

Поэтому необходимо узаконить. Рассчитываю, что после ПМЭФ-2024, уже в начале июля, мы получим заключение правительства и начнем в Госдуме работать над проектом уже во втором и третьем чтениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

– В проекте есть пункт о том, что использовать криптовалюту в России нельзя, а вот рассчитываться с зарубежными партнерами очень даже приветствуется…

– Именно так. Можно осуществлять на территории России майнинг, но все, что создается с его помощью, должно быть использовано за пределами страны.

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