https://static.news.ru/photo/024a0ef4-27d8-11eb-9086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром в понедельник, 16 ноября, цены на нефть пошли вверх после роста на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

После 08:00 фьючерсы нефти Brent, в которой торгуется и российская нефть Urals, выросли на 1,08%, до 43,24 доллара за баррель. Нефть WTI дорожает на 1,40%, до 40,69 доллара за баррель, сообщает «Вечерняя Москва».

Нынешний рост цен на чёрное золото стал продолжением подъёма котировок на прошлой неделе, когда они росли более чем на 8%. Среди причин аналитики называют надежды трейдеров на то, что США не будут вводить жёсткие карантинные меры.

Как сообщал NEWS.ru, ранее бывший глава Минэнерго России Александр Новак, получивший недавно пост вице-премьера, курирующего весь ТЭК, заявил, что регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа даёт возможность правительству с оптимизмом смотреть на перспективы рынка нефти в 2021 году.