https://static.news.ru/photo/e0c36884-6784-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

После утреннего роста 16 марта стоимость золота упала на 4%, серебра — на 19%.

По данным торгов на 15:01 мск, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,95% до $1456,8 за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — на 18,8%, до $11,77 за унцию. Утром показатели росли в пределах 1,7%.

Стоимость палладия также упала. Он подешевел на 11% — до $1601,5 за унцию после утреннего роста на 1,5%.

Как писал NEWS.ru, Центробанк в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. На заседании 20 марта представители ЦБ будут обсуждать, насколько необходимо повысить ключевую ставку. По мнению аналитиков, ситуация на рынке закладывает ужесточение политики регулятора на 25–50 базисных пунктов. Тем временем эксперты считают, что курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар.