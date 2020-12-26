Цены на вторичное жильё в РФ выросли в 2020 году

https://static.news.ru/photo/9a42fbc4-483c-11eb-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 2020 год цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках в среднем выросли на 10%. Такие данные приводит один из сервисов по продаже, покупке и аренде недвижимости.

Согласно им, средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках в декабре 2020 года составила 82,2 тыс. рублей за 1 кв. м, передаёт издание «Коммерсант». По его информации, наибольший рост цен на вторичное жильё в этом году наблюдался в Омске — на 20,6%, до 56,2 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде оно подорожало на 16%, до 79,7 тыс. рублей.

Наименьший рост цен за 2020 год специалисты отмечают в Самаре. Там вторичное жильё подорожало всего на 2,4%. Сейчас средняя цена на «вторичку» в Самаре — 64,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

В Москве вторичная недвижимость на сегодняшний день стоит в среднем 210,4 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 12,6% дороже, чем годом ранее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением расширить программу льготной ипотеки в РФ и включить в неё вторичное жильё.