Цены на вторичное жильё в РФ выросли в 2020 году

За 2020 год цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках в среднем выросли на 10%. Такие данные приводит один из сервисов по продаже, покупке и аренде недвижимости.
Согласно им, средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках в декабре 2020 года составила 82,2 тыс. рублей за 1 кв. м,
Наименьший рост цен за 2020 год специалисты отмечают в Самаре. Там вторичное жильё подорожало всего на 2,4%. Сейчас средняя цена на «вторичку» в Самаре — 64,5 тыс. рублей за 1 кв. м.
В Москве вторичная недвижимость на сегодняшний день стоит в среднем 210,4 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 12,6% дороже, чем годом ранее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением расширить программу льготной ипотеки в РФ и включить в неё вторичное жильё.