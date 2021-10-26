Цены на удобрения в России могут заморозить до весны

Правительство России может заморозить рост цен на минеральные удобрения до мая следующего года. Дефицит энергии и рост цен на неё в странах Европы создаёт предпосылки для сокращения предложения удобрений на российском рынке, пишут «Ведомости».

Сценарий, согласно которому рост цен на минеральные удобрения заморозят по крайней мере на весеннюю посевную следующего года, обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Как пояснил один из собеседников издания, из-за неясной ситуации с ценами на продукцию у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений для весеннего сева зерновых.

Ещё один источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, сказал, что по его итогам подготовят комплексные предложения относительно азотных удобрений. В ходе самого совещания обсуждалось продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».

Источник, близкий к производителям удобрений, рассказал, что в правительстве прошло несколько совещаний, на которых предлагались различные варианты определения цен — «от рыночного до административного». Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда цены остаются на уровне среднемировых за вычетом транспортных затрат, то есть на 20–30% ниже. Кроме того, обсуждалась фиксация цены на уровне 2021 года с поправкой на инфляцию, а также жёсткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок. Представитель Минсельхоза подтвердил, что дефицит энергии и рост цен на неё в странах Европы создаёт предпосылки для сокращения предложения удобрений на российском рынке.

В настоящее время министерство обсуждает этот вопрос с правительством РФ, — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин коснулся темы удобрений на совещании с правительством в контексте энергокризиса в Европе. Глава государства отметил, что в ходе роста цен на удобрения, производимые на основе газа, российские производители также захотят поднять цены. В связи с этим президент попросил кабмин и лично его главу Михаила Мишустина представить комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы рост цен на продовольствие.