Цены на удобрения в России могут заморозить до весны

Правительство России может заморозить рост цен на минеральные удобрения до мая следующего года. Дефицит энергии и рост цен на неё в странах Европы создаёт предпосылки для сокращения предложения удобрений на российском рынке, пишут «Ведомости».
Сценарий, согласно которому рост цен на минеральные удобрения
Ещё один источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, сказал, что по его итогам подготовят комплексные предложения относительно азотных удобрений. В ходе самого совещания обсуждалось продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».
Источник, близкий к производителям удобрений, рассказал, что в правительстве прошло несколько совещаний, на которых предлагались различные варианты определения цен — «от рыночного до административного». Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда цены остаются на уровне среднемировых за вычетом транспортных затрат, то есть на 20–30% ниже. Кроме того, обсуждалась фиксация цены на уровне 2021 года с поправкой на инфляцию, а также жёсткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок. Представитель Минсельхоза подтвердил, что дефицит энергии и рост цен на неё в странах Европы создаёт предпосылки для сокращения предложения удобрений на российском рынке.
В настоящее время министерство обсуждает этот вопрос с правительством РФ, — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин коснулся темы удобрений на совещании с правительством в контексте энергокризиса в Европе. Глава государства отметил, что в ходе роста цен на удобрения, производимые на основе газа, российские производители также захотят поднять цены. В связи с этим президент попросил кабмин и лично его главу Михаила Мишустина представить комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы рост цен на продовольствие.