Цены на такси взлетят в регионах из-за подорожания бензина

https://static.news.ru/photo/864c4752-9039-11eb-b485-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездки на такси могут подорожать уже в этом году ещё на 5–10% на фоне подорожания бензина. Об этом предупреждает Общественный совет по развитию такси.

Случаи завышения цен на такси уже встречались в ряде регионов, например, в Приморском крае. Там цена на топливо выросла на 2–3 рубля за литр, тогда как по всей России — на 1–1,5 рубля, пишут «Известия». В Хабаровске цена поездок также выросла в два-три раза из-за дефицита топлива и его подорожания.

Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. И поэтому велика вероятность, что издержки могут заложить в стоимость тарифов. По сравнению с незначительным подорожанием бензина АИ-92, цена на пропан-бутан резко выросла с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в этом. Куб метана в прошлом году стоил 14–16 рублей, сейчас — 19–20 рублей в зависимости от заправки. Использовать газ в работе такси становится невыгодно.

С начала года в ФАС поступило порядка 60 жалоб на завышение цен на такси. Больше половины пришлись на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах. В итоге «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и движение «Сильная Россия» обратились в ФАС с просьбой проверить рост цен на услуги такси в три-пять раз в период снегопадов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для вмешательства в сделку по покупке активов группы компаний «Везёт» компанией «Яндекс.Такси». Заключение сделки может негативно сказаться на уровне экономической концентрации на рынке такси.

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