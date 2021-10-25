Цены на российскую пшеницу достигли нового максимума

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Экспортные цены на российскую пшеницу достигли отметки $315 за тонну. Это является новым максимумом, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию «Совэкон», специализирующуюся на изучении аграрных рынков.

На прошлой неделе цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах России выросли на 3 доллара — до 316 долларов за тонну на условиях FOB, что является самым высоким уровнем с 2012-2013 года, — говорится в сообщении компании.

По данным аналитиков, поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля.

Как ожидают специалисты «Совэкона», в краткосрочной перспективе возможно продолжение укрепления рубля, предложение на внутреннем рынке будет ограниченным и это поможет российским ценам FOB продолжать расти.

На внутреннем рынке мы ждем в целом нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса, — резюмировали эксперты.

На условиях FOB продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки.

Ранее крупный производитель натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса» предупредил о готовящемся подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 20% с ноября. Цены на большую часть позиций вырастут на 10–20% с 4 ноября.