Цены на пшеницу взлетели на фоне ударов по городам Украины Bloomberg: цены на пшеницу выросли на 4,8% на фоне ударов по городам Украины

Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре подорожали более чем на 4,8%, до $9,23 за бушель, на фоне усиления геополитической напряженности, связанной с нанесением ударов по объектам в крупных городах Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:48 мск. Нынешний рост котировок стал самым большим в этом месяце.

Участники торгов опасаются, что эскалация геополитической напряженности станет новой угрозой для экспорта зерна с Украины по Черному морю и продления соглашения об экспорте зерна с Украины. Срок действия соглашения истекает примерно через месяц, напоминает издание.

Начало недели может быть очень нервным из-за риска роста напряженности в Черноморском бассейне, — отметили во французской консалтинговой компании Agritel.

Так называемую продуктовую сделку 22 июля подписали Россия, Турция, ООН и Украина. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.