https://static.news.ru/photo/2ff26e8a-d957-11e9-8499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

С начала 2019 года цены производителей промышленных товаров в России снизились на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом .

В августе темп снижения цен на промтовары замедлился до 0,6% против 2,7% в июле. За месяц также снизились цены в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах — на 0,7%.

Сфера обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования показала ценовой рост в 0,4% за август 2019 года. Также выросли цены в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений — на 0,3%.

По отдельным видам сырья стоит отметить значительное месячное снижение ценового показателя угля — на 5,6%. Цены в добыче металлических руд выросли на 4,7%.

В 2018 году Росстат засвидетельствовал рост цен на товары промпроизводителей в 11,7%.

Ранее News.ru приводил статистику Росстата по зарплатным долгам. В августе 2019 года показатель снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.